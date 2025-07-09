Köyceğiz'e Yeni Kaymakam Atandı

Köyceğiz'e Yeni Kaymakam Atandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine atanan Kaymakam Mert Kumcu, göreve başladı. Kumcu, vatandaşlardan çiçek yerine fidan bağışı yapmalarını istedi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine atanan Kaymakam Mert Kumcu, göreve başladı.

Kumcu, kaymakamlık önünde Belediye Başkanı Ali Erdoğan, kurum amirleri ve personel tarafından karşılandı.

Kumcu, kaymakamlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, kendisini ziyarete gelen vatandaşların çiçek getirmemesi konusunda hassasiyet göstermelerini bunun yerine yeşil vatanın yeşil kalması için fidan bağışında bulunmalarını istedi.

Kaymakam Kumcu mesajında, "Köyceğiz Kaymakamı olarak göreve başlamam dolayısıyla çiçek gönderme düşüncesinde olan kıymetli vatandaşlarımızın bu nazik ve ince düşünceleri dolayısıyla duyduğum memnuniyet ile birlikte kendilerine şükranlarımı sunar; çiçek göndermek yerine Yeşil Vatanın daima yeşil kalması için fidan bağışında bulunmalarını rica ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı

Öcalan'ın mesajında dikkat çeken PKK detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Passolig kaldırıldı mı? Merak edilen soru açıklığa kavuştu

Passolig kaldırıldı mı? Merak edilen soru açıklığa kavuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.