Köyceğiz'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Otmanlar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, sabah saatlerinde başladı ve bölgeden yükselen dumanlar ihbar edildi.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

