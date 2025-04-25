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Köyceğiz'de Kenevir Yetiştiren 4 Kişi Gözaltına Alındı

Köyceğiz'de Kenevir Yetiştiren 4 Kişi Gözaltına Alındı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir villada iklimlendirme ve sera sistemi kurarak kenevir yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik malzemeler ele geçirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde villada iklimlendirme ve sera sistemi kurarak kenevir yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı istihbarat çalışması sonucu, Toparlar Mahallesi'ndeki villada özel düzenek kurularak kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Villada yapılan aramada, hassas terazi, satışa hazır uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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