Köy okulunda "Yurdumun Bilim Köşesi" şenliği düzenlendi

Edirne'de köy okulunda öğrenim gören öğrenciler, "Yurdumun Bilim Köşesi" Projesi kapsamında düzenlenen bilim şenliğinde deneyler yaparak öğretici vakit geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ile Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi işbirliğinde yürütülen "Genç AR-GE" faaliyetleri kapsamında, Havsa Necatiye Şehit Engin Şahin İlk ve Ortaokulu'nda bilim şenliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, volkan deneyi, su roketi gösterisi ve maddenin halleriyle ilgili uygulamalara katıldı.

Görsel, işitsel ve uygulamalı öğrenme yöntemlerinin bir arada kullanıldığı şenlikte, öğrenciler deney yaparak bilimsel kavramları öğrenme fırsatı buldu.

Programda ayrıca yüz boyama, müzik ve animasyon etkinlikleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, projenin özellikle kırsal bölgelerdeki öğrencilerin bilime ilgisini artırmayı, bilimsel farkındalık oluşturmayı ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Etkinlik, öğrencilere hediye verilmesi ve kapanış programıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
