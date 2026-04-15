Beşikdüzü'nde köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü kutlandı
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, köy enstitülerinin 86. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Beşikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, sergi açılarak köy enstitüsüne dair fotoğraflar ve kitaplar tanıtıldı.
Beşikdüzü Belediyesi, Öğretmen Okulları Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Şubesince, Doğu Gözaçan Kültür Parkı'nda etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında açılan sergide, Beşikdüzü Köy Enstitüsü'nde çekilen fotoğraflar ile köy enstitüsüyle ilgili kitaplar tanıtıldı.
Etkinliğe, Beşikdüzü Belediye Başkanı Cahit Erdem ile çok sayıda öğretmen ve vatandaş katıldı.
Kaynak: AA / Fazıl Saraç