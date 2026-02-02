Haberler

Kosta Rika'da Devlet Başkanı Seçilen Laura Fernandez Zaferini Kutladı

Güncelleme:
Kosta Rika'nın başkenti San Jose'de Laura Fernandez'in destekçileri, Egemen Halk Partisi'nin adayı olarak elde ettiği seçim zaferini kutladı. Etkinlik, 1 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

SAN JOSE, 2 Şubat (Xinhua) -- Kosta Rika'nın başkenti San Jose'de düzenlenen kutlama etkinliğinde bir araya gelen Laura Fernandez'in destekçileri, 1 Şubat 2026.

Kosta Rika'da Egemen Halk Partisi'nin adayı Laura Fernandez, pazar günü Kosta Rika'nın başkenti San Jose'de kent merkezindeki bir otelde destekçileriyle birlikte seçim zaferini kutladı. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

