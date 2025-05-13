Kosova Uluslararası Maarif Okulları'ndan Bilim Fuarı

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, başkent Priştine'de "Bilim Fuarı" gerçekleştirdi.

Kosova Uluslararası Maarif Okulları Priştine Şubesi öğrencileri, şehir merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'nda düzenlenen "Bilim Fuarı" kapsamında çeşitli alanlarda hazırladıkları projeleri sergiledi.

TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Priştine'nin en işlek caddesinde gerçekleştirdikleri fuara, Kosova halkının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Öğrencilerin yıl boyunca öğrendikleri bilgileri fuarda paylaştıklarını aktaran Aslan, "Öğrencilerimiz geleneksel hale getirdiğimiz bilim fuarında hem sanatsal olarak yaptıkları çalışmalar, resimler, portreler hem de bilimsel çalışmalar ve deneylerle burada kendilerini gösterme fırsatı buluyor." dedi.

Aslan, halihazırda ülkede öğrencilerinin başarılarıyla ad yapmış Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın önemli uluslararası yarışmalara katılacağını sözlerine ekledi.

Eğitim faaliyetlerine 2017 yılında başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın Priştine ve Prizren şubelerinde yaklaşık 780 öğrenci eğitim görüyor.