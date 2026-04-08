Kosova Türk Gazeteciler Derneği, 20. kuruluş yılını kutladı

Kosova Türk Gazeteciler Derneği, 20. kuruluş yılını kutladı
Kosova Türk Gazeteciler Derneği (KTGD), Priştine'de düzenlenen programla 20. kuruluş yılını kutladı.

Kosova Türk Gazeteciler Derneği (KTGD), Priştine'de düzenlenen programla 20. kuruluş yılını kutladı.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Azınlık İşleri ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KTGD Başkanı Ercan Kasap, KDTP milletvekilleri Fatma Taçi ve Ergül Mazrek'in yanı sıra Kosova'da görev yapan Türk kuruluş temsilcileriyle davetliler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Kosova Türk toplumunun karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmesi konusunda KDGD'nin önemli çalışmalar yapabileceğini söyledi.

Kosova ile Türkiye gazetecileri arasında KTGD aracılığıyla gerçekleşebilecek işbirliği imkanlarına değinen Angılı, derneğin 20. kuruluş yılını kutladı ve Kosova Türk toplumuna hizmeti geçen tüm medya mensuplarına teşekkür etti.

Başbakan Yardımcısı Damka da Kosova'da Türkçe yayın yapılmasında Türk kurumlarının büyük katkısının bulunduğunu vurguladı.

Damka, ileriki dönemde Başbakanlık bünyesinde Kosova'daki çeşitli topluluklara mensup kişilerce yönetilen medya kuruluşlarına verilen desteklerin artacağını dile getirdi.

KTGD Başkanı Kasap, konuşmasında, Türkçe yayın yapanların Kosova Türk toplumunun bir parçasını ve kimliğinin bir öğesini oluşturduğunu söyledi.

Karşılaşılan sıkıntı ve zorluklara rağmen misyonlarına devam edeceklerini vurgulayan Kasap, "Her ne kadar inişler, dibe vurmalar, kapanmalar yaşansa da 75 yıldır Türk medyasının bu topraklarda yaşaması, bir başarı hikayesidir." ifadesini kullandı.

Kasap, Kosova'da Türk toplumunun gözü, sesi ve kulağı olmaya devam edebilmek için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Program kapsamında Kosova Türk basınına katkı sunmuş gazeteci ve kurumlara plaket takdim edildi.

KTGD, Kosova'da Türkçe yayın yapan medyayı desteklemek, Türk toplumunun anadilinde haber alma hakkını güçlendirmek, Kosova'da Türkçe konuşanların yaşanan gelişmelerden haberdar olmasını sağlayacak koşulların oluşmasını teşvik etmek misyonuyla 20 yıl önce kuruldu.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Galatasaray'ın eski yıldızı, İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Görkem Sevindik'e telefon
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu

Soğuğa aldırış etmeden oraya koşup saatlerce sırada beklediler