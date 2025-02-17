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Kosova'nın Bağımsızlığının 17. Yılı Kutlandı

Kosova'nın Bağımsızlığının 17. Yılı Kutlandı
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Kosova'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümü, başkent Priştine'de düzenlenen törenle kutlandı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti, ülkedeki bağımsızlık mücadelesinin önemini vurguladı. Törende Kosova Güvenlik Gücü ve polisinin askeri geçit töreni yapıldı.

Kosova'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Priştine'de tören düzenlendi.

Kosova bayraklarının asıldığı George Bush Meydanı'ndaki törene ülkedeki liderler, askeri ve diplomatik temsilcilerle yüzlerce kişi katıldı.

Törende konuşan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) ve polisinin, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

Kosova'nın onur ve özgürlük için verilen eşsiz fedakarlığın simgesi olduğunu belirten Osmani, "Bu gerçeği sorgulamaya cesaret eden herkes, bugün Kosova halkının sesini duysun. Kosova, bizim sonsuz vatanımızdır ve öyle kalacaktır." dedi.

Osmani, Kosova Devletinin oluşumuna verdikleri destekler için dost ve müttefik ülkelere şükranlarını sundu.

Başbakan Albin Kurti de Kosova'nın ardında bağımsızlığa ulaşmak için verilen uzun direniş, savaş ve halkın kararlılık tarihinin yattığını kaydetti.

Konuşmaların ardından FSK ve Kosova polisinin askeri geçit töreni düzenlendi. Geçit töreninde FSK ve polis birliklerince kullanılan ekipmanlar sergilendi.

Öte yandan, Kosova'nın bağımsızlık sembolü "Yenidoğan" anıtı, "yapay zeka" temasını konu alan yeni renk ve motiflere boyandı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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