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Kosova'da yeni yıl kutlamaları

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Kosova'nın başkenti Priştine'de yeni yıl, konserler eşliğinde karşılandı.

Kosova'nın başkenti Priştine'de yeni yıl, konserler eşliğinde karşılandı. Priştine Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalara yüzlerce vatandaş katılırken, bu kapsamda Kida, Lumi B ve Jericho gibi birçok şarkıcı konser verdi. Priştine Belediyesi de piroteknik maddelerin kullanımını yasaklarken, vatandaşlar bireysel olarak havai fişek attı.

Kaynak: AA / Erkin Keçi - Güncel

Priştine Kosova Güncel Haberler

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