Kosova'da yeni yıl kutlamaları

Kosova'nın başkenti Priştine'de yeni yıl, konserler eşliğinde karşılandı. Priştine Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalara yüzlerce vatandaş katılırken, bu kapsamda Kida, Lumi B ve Jericho gibi birçok şarkıcı konser verdi. Priştine Belediyesi de piroteknik maddelerin kullanımını yasaklarken, vatandaşlar bireysel olarak havai fişek attı.