Kosova'da yeni yıl kutlamaları
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Kosova'nın başkenti Priştine'de yeni yıl, konserler eşliğinde karşılandı.
Kosova'nın başkenti Priştine'de yeni yıl, konserler eşliğinde karşılandı. Priştine Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalara yüzlerce vatandaş katılırken, bu kapsamda Kida, Lumi B ve Jericho gibi birçok şarkıcı konser verdi. Priştine Belediyesi de piroteknik maddelerin kullanımını yasaklarken, vatandaşlar bireysel olarak havai fişek attı.
Kaynak: AA / Erkin Keçi - Güncel