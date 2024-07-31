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Kosova'da genel seçim tarihi belirlenmek için görüşmeler yapıldı

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Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle olağan genel seçim tarihini belirlemek için bir araya geldi. Görüşmede, tarih belirlenmedi ancak en kısa sürede açıklanacağı bildirildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Kosova Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle olağan genel seçim tarihini belirlemek için bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen görüşmeye, Kosova Başbakanı ve aynı zamanda Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) Genel Başkanı Albin Kurti ile Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi Genel Başkanı Zlatan Elek katılmadı.

Cumhurbaşkanı Osmani, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kosova Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarıyla tüm tarihlerin analiz edilmesi konusunda anlaştıklarını ancak henüz kesin bir seçim tarihi belirlemediklerini söyledi.

Olağanüstü seçim yapılması ihtimalini de dışlamayan Osmani, "Yasal olarak bu ihtimal hala mevcut. Yani olağan seçim tarihinin belirlenmesi, hukuken olağanüstü seçim ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Ancak Meclis'in feshedilmesi, bildiğiniz gibi, (milletvekili) oylarının üçte ikisini gerektiriyor. Meclis'te temsil edilen siyasi partilerin böyle bir şeye istekli olup olmadıkları onların meselesi, ama bugün böyle bir istek yoktu." diye konuştu.

Osmani, seçim tarihini en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi.

Ülkedeki ana muhalefet partilerinin liderleri, görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, olağan genel seçimin 26 Ocak 2025'te yapılmasını talep ettiklerini bildirdi.

22 Mart 2021'de Meclis'ten güven oyu alarak göreve başlayan Başbakan Kurti'nin liderliğindeki hükümet, açıklanacak seçim tarihine kadar görevde kalması halinde, Kosova'nın bağımsız olmasından itibaren görev süresini tamamlayabilmiş ilk hükümet olacak.

Kosova Meclisi, yurt dışında yaşayan vatandaşların büyükelçilik ve konsolosluklarda oy kullanmalarını mümkün kılacak genel seçimler yasa tasarısını 2023'te onaylamıştı. Yasa tasarısına göre, milletvekili adaylarının oyları belediye sayım merkezlerinde sayılacak ve seçmenler 10 milletvekili adayı için oy kullanabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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