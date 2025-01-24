Üye Girişi
Haberler
Konya'da 3 katlı bina çöktü! 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı 5 kişi enkaz altında

2 kişi yaralı olarak kurtarıldı 5 kişi enkaz altında
Konya'daki 3 katlı binanın çökme anı görüntülendi

Konya'daki binanın çökme anı görüntülendi
Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül tutuklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Yangın yeterlilik belgesini itfaiye dışında hiçbir kurum veremez

Turizm bölgelerinde yetki kimde? Bakan Ersoy canlı yayında açıkladı

Kosova'da 462 Polis Adayının Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kosova'da 462 Polis Adayının Mezuniyet Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosova'nın başkenti Priştine'de gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 462 polis adayı diplomalarını alarak yemin etti. Törende, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti, polis teşkilatının önemini vurguladı.

Kosova Polis Teşkilatı bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 462 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki 1 Ekim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakan Albin Kurti ve İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'nın yanı sıra çeşitli ülkelerin temsilcileriyle mezunların aileleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, burada yaptığı konuşmada, Kosova Polis Teşkilatının, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü garanti altına alan devletin ana direklerinden biri olduğunu söyledi.

Polislerin en zorlu durumlarda dahi fedakarlık ve bağlılıklarının eşsiz olduğunu kaydeden Osmani, "61'nci neslin mezuniyetiyle birlikte bu kurum, daha fazla enerji, bağlılık ve vatana karşı derin bir sorumluluk duygusu getiren yeni bir nesille daha da güçleniyor." dedi.

Başbakan Kurti de mezun olan polis adaylarının 406'sının erkek, 56'sının ise kadın olduğunu ve farklı topluluklardan geldiklerine dikkat çekerek, "Bu nesildeki polislerin 343'ü Arnavut, 79'u Sırp, 23'ü Boşnak, 6'sı Türk, 6'sı Mısırlı, 3'ü Aşkali ve 2'si Roman'dır. Bu etnik çeşitlilik, toplumumuzda herkese eşit erişim ve fırsat sağlanmasını yansıtmanın yanı sıra azınlık topluluklarının Kosova kurumlarına, özellikle güvenlik kurumlarına entegrasyonundaki başarısını da göstermektedir." diye konuştu.

Mezuniyet töreni, eğitimlerini tamamlayan 462 polis adayının diplomalarını alması ve yemin töreniyle son buldu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Kosova Misyonu, Kosova Savaşı'nın tamamlanmasının ardından 6 Eylül 1999'da Birleşmiş Milletlerin (BM) 1244 sayılı kararı uyarınca Polis Okulunu açtı ve ilk Kosova polisi adaylarını eğitmeye başladı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
img

SGK'dan yeni düzenleme! Erkekler de artık dul maaşı alabilecek
img

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
img

Özel'in paylaştığı "Bilirkişi raporu" doğru mu? Bakan Tunç topa girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'a 'Gezi Parkı' soruşturması genişliyor! 7 oyuncu ifade verdi

Ayşe Barım'a Gezi Parkı soruşturması genişliyor! 7 oyuncu ifade verdi
Bolu'daki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı! Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı

Şevval'in son görüntüleri yürek sızlattı
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Faciadan camdan atlayarak kurtulan baba, yitirdiği eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı

Özel izinle geldi, eşi ve çocuklarını gözyaşları içinde uğurladı
Trump, tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu başlattı

Tarihin en büyük sınır dışı operasyonu başladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.