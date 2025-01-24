Kosova'da 462 Polis Adayının Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kosova Polis Teşkilatı bünyesinde eğitimlerini tamamlayan 462 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki 1 Ekim Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Başbakan Albin Kurti ve İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla'nın yanı sıra çeşitli ülkelerin temsilcileriyle mezunların aileleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Osmani, burada yaptığı konuşmada, Kosova Polis Teşkilatının, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünü garanti altına alan devletin ana direklerinden biri olduğunu söyledi.

Polislerin en zorlu durumlarda dahi fedakarlık ve bağlılıklarının eşsiz olduğunu kaydeden Osmani, "61'nci neslin mezuniyetiyle birlikte bu kurum, daha fazla enerji, bağlılık ve vatana karşı derin bir sorumluluk duygusu getiren yeni bir nesille daha da güçleniyor." dedi.

Başbakan Kurti de mezun olan polis adaylarının 406'sının erkek, 56'sının ise kadın olduğunu ve farklı topluluklardan geldiklerine dikkat çekerek, "Bu nesildeki polislerin 343'ü Arnavut, 79'u Sırp, 23'ü Boşnak, 6'sı Türk, 6'sı Mısırlı, 3'ü Aşkali ve 2'si Roman'dır. Bu etnik çeşitlilik, toplumumuzda herkese eşit erişim ve fırsat sağlanmasını yansıtmanın yanı sıra azınlık topluluklarının Kosova kurumlarına, özellikle güvenlik kurumlarına entegrasyonundaki başarısını da göstermektedir." diye konuştu.

Mezuniyet töreni, eğitimlerini tamamlayan 462 polis adayının diplomalarını alması ve yemin töreniyle son buldu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Kosova Misyonu, Kosova Savaşı'nın tamamlanmasının ardından 6 Eylül 1999'da Birleşmiş Milletlerin (BM) 1244 sayılı kararı uyarınca Polis Okulunu açtı ve ilk Kosova polisi adaylarını eğitmeye başladı.