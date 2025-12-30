Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan ortak askeri zırhlı araç üretecek

Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan, savunma alanında yapılan işbirliği kapsamında ortak askeri zırhlı araç üretimine başlayacak.

Yerel medyadaki haberlerde, üç ülke arasında yapılan savunma anlaşması gereğince "Shota" adı verilen askeri zırhlı aracın üretimine Kosova'da başlanacağı belirtildi.

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci de yerel medyaya yaptığı açıklamada, taraf ülkelerin zırhlı aracı ortak geliştirme konusunda ilke olarak uzlaştığını, Arnavutluk ile yapılacak anlaşmaya yönelik görüşmelerin devam ettiğini ve bu anlaşmanın daha sonra Hırvatistan'ı da kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.

Maqedonci, araçların hem ilgili ülkelerin ordularının ihtiyaçları için hem de ihracat amacıyla kullanılacağını aktararak, "İlk görüşmelerde, üretimin bir bölümünün Kosova'da, bir bölümünün Arnavutluk'ta ve bir bölümünün de Hırvatistan'da yapılması konusunda anlaştık." dedi.

Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan 18 Mart'ta savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bildiri imzalamıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de anlaşmaya tepki göstererek, "Kosova, Hırvatistan ve Arnavutluk tesadüfen askeri ittifak kurmadı. Bu ittifakı Avusturya, Macaristan ya da Slovenya'ya değil, Sırbistan'a karşı yaptılar. Sırbistan, kimseye dokunmayacak ancak toprak bütünlüğünü korumak için ordusunu güçlendirecek." ifadelerini kullanmıştı.