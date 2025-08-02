Köşk'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Köşk ilçesinde bir motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu sürücü Barış Sarı hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İ.Ç. idaresindeki 09 FJ 102 plakalı kamyonet, Ovaköy Mahallesi yakınlarında Barış Sarı'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Sarı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.