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Koruma Altındaki Yaban Keçisi Tekel Bayisine Girdi

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde koruma altındaki dağ keçisi, tekel bayisine kadar inerek vatandaşlar arasında dolaştı.

Çarşı merkezine kadar inen koruma altındaki yaban keçisi Tekel bayisine girdi

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde merkeze kadar inen koruma altındaki dağ keçisi, tekel bayisine kadar girdi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesindeki dağ keçileri Çemişgezek ilçe merkezini adeta mesken tuttu. Halkın kendilerine gösterdiği sevgi sayesinde çarşı merkezine inerek insanlar arasında dolaşan yaban keçisi Tekel bayisine girdi. Rahat tavırlarla vatandaşların arasında dolaşan yaban keçisi, cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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