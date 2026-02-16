Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
İpsala'daki Korucu köyünde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık taraması gerçekleştirildi. Roman vatandaşlara, sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve kan şekeri ile tansiyon ölçümleri gerçekleştirildi.

İpsala ilçesine bağlı Korucu köyünde sağlık taraması yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Korucuköy Sağlık Evi'nde Roman vatandaşlar sağlık hizmetlerine yönelik bilgilendirildi.

Program kapsamında kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapılan vatandaşlara, kronik hastalıklar hakkında da bilgiler verildi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve erken tanıyı desteklemek amacıyla saha çalışmalarının aralıksız süreceği kaydedildi.

İpsala Müftülüğü şubat ayı toplantısı gerçekleşti

İpsala Müftülüğü şubat ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftülüğü Konferans Salonu yapılan toplantıda, ilçe genelinde yürütülen dini ve sosyal hizmetler, sahada karşılaşılan sorunlar ve gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Toplantıda İlçe Müftüsü Ahmet Bayraktar camilere yeni atanan personeli tanıttı.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
