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Korsika'da selde araçla sürüklenen 60'lı yaşlardaki kişi hayatını kaybetti

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Korsika'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1 kişi hayatını kaybetti. Haute-Corse vilayetinde aracıyla sele kapılan 60'lı yaşlardaki kişinin cansız bedenine ulaşıldı; Meteo-France'ın kırmızı alarm verdiği adada ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Fransa'nın Korsika Adası'nda iki gündür etkili olan ve yer yer sellere yol açan şiddetli yağışlarda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın sel riski nedeniyle dün kırmızı alarm verdiği Korsika'da, şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Rekor seviyede yağışların düştüğü adanın Haute-Corse vilayetinde aracıyla sele kapılan 60'lı yaşlarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Meteo-France'a göre günde 600 milimetreyi bulan yağışların görüldüğü adada ev ve iş yerleri de sular altında kaldı.

Ülkenin güneydoğusundaki Var, Gard, Herault, Ardeche ve Bouche-du-Rhone vilayetlerinde şiddetli yağışlar görülmüş, Bouche-du-Rhone vilayetinde dün bir kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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