Otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 13 yaşındaki Abdullah Çelik ve Kemal Yalçın'ın cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı. Ailelerin feryadı yürek burktu.
2 ÇOCUĞUN CENAZESİ ALINDI, BABANIN 'FERYADI YÜREK BURKTU
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün gece yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çelik (13) ile Kemal Yalçın'ın (13) aileleri, çocukların cenazelerini teslim almak için bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Yalçın'ın cenazesini amcası, Çelik'in cenazesini ise babası Ali Çelik ve yakınları morgdan teslim aldı. Gözyaşlarını tutamayan Ali Çelik, "Oğlum" diyerek feryat etti. Cenazeler, defnedilmek üzere Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi'ne götürüldü.
Adem AKALAN- Aysu DURSUN/ANTALYA,
HABER: Adem AKALAN-Aysu DURSUN -KAMERA: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,