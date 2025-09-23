Haberler

Korkuteli'nde Trafik Denetimleri Artıyor

Güncelleme:
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde trafik polis ekipleri, motosiklet sürücülerinin kask kullanımı ve araçlarda emniyet kemeri gibi trafik kurallarına uyumu denetledi. Ekipler, sürücülere kurallara uymanın önemini hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde trafik polis ekipleri, farklı noktalarda denetim yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanımı, araçlarda emniyet kemeri takılması başta olmak üzere genel trafik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol etti.

Ekipler, sürücülere kurallara uymanın can ve mal güvenliği açısından önemini hatırlatarak uyarılarda bulundu.

Trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Sezen Gürbüz - Güncel
