Korkuteli'de Motosiklet Denetimleri: 30 Araç Traffikten Men Edildi

Korkuteli ilçesinde yapılan jandarma denetimlerinde, belge eksikliği veya plakası olmaması nedeniyle 30 motosiklet trafikten men edildi.

Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 30 motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen "huzur ve güven" uygulamaları kapsamında motosiklet kullanıcıları denetlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde belge eksiklikleri bulunan ya da plakası olmayan 30 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Sezen Gürbüz - Güncel
