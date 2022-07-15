Korkut'ta şehitlerin kabirleri ziyaret edildi Muş'un Korkut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Muş'un Korkut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerin kabirleri ziyaret edildi. Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Kaymakam Oğuzhan Ocak, Belediye Başkanı Sami Pekbay, İlçe Emniyet Amiri Ersoy Çimen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şemsettin Mutlu İnce, kurum amirleri ve şehit yakınları, şehitlerin kabri başında dua etti. Ardından şehit ailelerini ziyaret eden protokol üyeleri, Şehitler Camisi'nde okutulan mevlit programına katıldı. AA / Mehmet Olcay Tekin - Güncel Güncel Haberler

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