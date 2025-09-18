Korkuluk Demirlerine Sıkışan Öğrenci İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki bir ilkokulun bahçesinde başı korkuluk demirlerinin arasına sıkışan öğrenci, itfaiye tarafından kurtarıldı. Elperek Mahallesi'ndeki Elbirlik İlkokulu'nda saat 13.30 sıralarında teneffüse çıkan bir öğrenci, bahçede bulunan korkuluğun demirleri arasına başını sıkıştırdı. Öğretmenlerin çabaları sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Okula itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin demirleri kesmesiyle, çocuğun başı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen öğrencinin herhangi bir yara almadığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel