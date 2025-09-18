Haberler

Korkuluk Demirlerine Sıkışan Öğrenci İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Elbirlik İlkokulu'nda teneffüs sırasında korkuluk demirlerine sıkışan bir öğrenci, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öğrencinin sağlık durumu iyi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki bir ilkokulun bahçesinde başı korkuluk demirlerinin arasına sıkışan öğrenci, itfaiye tarafından kurtarıldı. Elperek Mahallesi'ndeki Elbirlik İlkokulu'nda saat 13.30 sıralarında teneffüse çıkan bir öğrenci, bahçede bulunan korkuluğun demirleri arasına başını sıkıştırdı. Öğretmenlerin çabaları sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Okula itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin demirleri kesmesiyle, çocuğun başı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen öğrencinin herhangi bir yara almadığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
