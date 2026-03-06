Haberler

Korgun'da semazen gösterisi sunuldu

Korgun'da semazen gösterisi sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Korgun Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde semazen gösterisi yapıldı. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Korgun ilçesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi sunuldu.

Korgun Belediyesi tarafından Belediye Kültür ve İş Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda konuşmalar gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi sunuldu.

Programa Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, MHP MYK Üyesi Emine Güven, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Salih Ayhan
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

En mutlu gününde iki bacağını kaybetti! İsyan ettiren son
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor