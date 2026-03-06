Korgun'da semazen gösterisi sunuldu
Korgun Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde semazen gösterisi yapıldı. Programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Korgun ilçesinde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında semazen gösterisi sunuldu.
Korgun Belediyesi tarafından Belediye Kültür ve İş Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda konuşmalar gerçekleştirildi.
Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi sunuldu.
Programa Kaymakam Ferhat Gür, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, MHP MYK Üyesi Emine Güven, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Salih Ayhan