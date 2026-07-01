Tartıştığı kişiyi silahla kovalayıp bacağından yaraladı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde A.K. (36), tartıştıktan sonra bölgeden kaçmaya çalışan F.K.'yi (53) tabancayla bacağından yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kuzey Mahallesi Şerefiye Caddesi'nde meydana geldi. A.K. henüz bilinmeyen nedenle tartışma sonucu kovaladığı F.K.'ye tabancayla ateş etti. Bacağına kurşun isabet eden F.K. yaralanırken, A.K. ise kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, A.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan A.K. ile F.K. arasında yaşanan kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı