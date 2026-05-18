Haberler

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, elindeki profilin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan Mehmet O., (36) yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. Bir inşaatta çalışan Mehmet O., elindeki profili çevirmek istedi. Bu sırada profil, yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Mehmet O. yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Mehmet O.'nun bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili yeni karar

İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili yeni karar
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek

Shakira, Avrupa ülkesini dize getirdi: 60 milyon Euro cepte

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı