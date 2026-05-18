Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan Mehmet O., (36) yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. Bir inşaatta çalışan Mehmet O., elindeki profili çevirmek istedi. Bu sırada profil, yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Mehmet O. yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Mehmet O.'nun bilincinin açık olduğu ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı