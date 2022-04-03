Kore Gazisi Haşim Duru, Kızılcahamam'da törenle toprağa verildi - Haberler

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Kore Gazisi Haşim Duru, Kızılcahamam'da törenle toprağa verildi

AA - Osman Karaslan - Güncel
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Kore Gazisi Haşim Duru, Kızılcahamam'da törenle toprağa verildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Haşim Duru'nun cenazesi toprağa verildi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde vefat eden Kore Gazisi Haşim Duru'nun cenazesi toprağa verildi.

93 yaşında hayatını kaybeden Duru için Yağcı Hüseyin Mahallesi Camisinde töreni düzenlendi.

Törene, gazi Duru'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve mahalle sakinleri katıldı.

Mardin Nusaybin'de 1995'te şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Duru'nun babası olan Haşim Duru'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kore Gazisi Haşim Duru, Kızılcahamam'da törenle toprağa verildi

AA / Osman Karaslan - Güncel

Kızılcahamam, Ankara, Gazi, Kore, Güncel, Haberler

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