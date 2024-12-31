Kore Gazisi Ahmet Aydın'ın Cenazesi Tokat'ta Defnedildi

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kore gazisi Ahmet Aydın'ın cenazesi, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde toprağa verildi.

Aydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Reşadiye ilçesindeki İsmailiye köyüne getirildi.

Cenazeye Aydın'ın ailesi ve yakınları ile Vali Abdullah Köklü ve vatandaşlar katıldı.

Aydın'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.