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Köprüden atlayıp otomobilin üzerine düştü: 3 yaralı

Köprüden atlayıp otomobilin üzerine düştü: 3 yaralı

BURSA'da, çıktığı köprüden atlayan İlhan K. (38) ile üzerine düştüğü seyir halindeki otomobilin sürücüsü Şefik G. (48) ve yanındaki İlhan N. (48) yaralandı.

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BURSA'da, çıktığı köprüden atlayan İlhan K. (38) ile üzerine düştüğü seyir halindeki otomobilin sürücüsü Şefik G. (48) ve yanındaki İlhan N. (48) yaralandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda meydana geldi. İlhan K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı köprüden kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 7 metreden atlayan İlhan K., o sırada seyir halinde olan Şefik G. idaresindeki 16 LBK 01 plakalı otomobilin üstüne düşerek camından içeri girdi. Olayı  gören diğer sürücüler ve vatandaşların haber vermesiyle kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralanan İlhan K., sürücü Şefik G. ve İlhan N.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan İlhan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.


Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur - Güncel

Osmangazi Güncel Haberler

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