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Köpeklerin Dron Kovalamaca Şovu Gülümsetti

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Ankara'da çekilen dron görüntüleri, sokak köpeklerinin drona verdikleri eğlenceli tepkilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Köpeklerin dronu yakalamak için gösterdiği çaba sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Köpeklerin dron kovalamaca şovu gülümsetti

ANKARA - Ankara'nın çeşitli bölgelerinde çekilen dron görüntüleri, izleyenleri hem şaşırttı, hem de gülümsetti. Görüntülerde, bazı sokak köpeklerinin dronu fark ettikten sonra verdikleri tepkiler ve onu yakalamaya çalışmaları dikkat çekti.

Dronun sesine ve hareketine tepki gösteren köpekler, cihazın peşinden koşarak dakikalarca onu kovalamaya çalıştı. Yerden zıplayarak havada asılı duran drona ulaşmaya çalışan sevimli dostlar, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Görüntülerde sadece köpekler değil, bazı kedilerin de durumu merakla izlediği ve bir anlığına hareketsiz kalarak dronu takip ettiği görüldü. Sokak hayvanlarının bu doğal ve samimi tepkileri, sosyal medyada da hızla yayıldı ve pek çok kişi tarafından beğeni topladı.

Köpeklerin Dron Kovalamaca Şovu Gülümsetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT ALDI - Güncel
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