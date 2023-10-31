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Köpekle geldiği mağazada unutulan çantayı çaldı; o anlar kamerada (2)

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TUTUKLANDIBursa'da bir mağazada unutulan çantayı fark edip çalan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeynep Geçer (23), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bursa'da bir mağazada unutulan çantayı fark edip çalan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeynep Geçer (23), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Geçer, tutuklandı.

Mehmet İNAN/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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