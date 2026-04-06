Köpek saldırısına parmağı koptu; o anlar kamerada

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı Ferhat Boncuk'un (57) sağ el baş parmağı koptu. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan Boncuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, Kızılçukur Mahallesi'nde önceki sabah saatlerinde meydana geldi. İki çocuk babası Ferhat Boncuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden ve sağ el baş parmağından yaralanan Boncuk, kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Boncuk'un sağ el baş parmağının koptuğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Boncuk, Alaşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ameliyatta hem parmak hem de doku parçalandığı için parmak yerine dikilemedi.

Öte yandan saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Ferhat Boncuk, aynı köpeklerin daha önce de iki kişiye saldırdığını öğrendiğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, mahallelileri bölgede sahipsiz köpeklerin tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı

Teşkilatta köklü değişim! Bahçeli, İstanbul'u ona emanet etti

Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler

Bu maskelerin bedelini ağır ödediler