Konya'daki barınakta köpeği kürekle vurarak öldüren caniler için 4 yıla kadar hapis istendi
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Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki köpeklere işkence yapan ve bir köpeği kafasına kürek vurarak öldüren 2 kişi, gözaltına alınmıştı. Şahıslar hakkında hazırlanan iddianamede 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin, köpeği kafasına vurarak öldürmesi Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olayla ilgili davada istenen hapis cezaları belli oldu.
Olayın sorumlusu iki kişi hakkında "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir köpeğin başına kürekle vurularak öldürülmesi günlerce konuşulmuştu.
Geçtiğimiz ay yaşanan olayda barınaktaki bir köpek, ipe bağlanıp sürüklenmişti. İncelemeler sonucu kürekli kişinin sağlık teknisyeni Murat Bacak, köpeği sürükleyerek götürenin de Sefa Çakmak olduğu tespit edilmişti.
Tutuklanan iki kişi hakkında dava açılmıştı. Olay sonrası şiddet görüntüsünün kaydedildiği sırada orada bulunan görevlilerin hepsinin işine son verilmişti.