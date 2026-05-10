Haberler

Köpeği demir çubukla öldüren şahıs tutuklandı

Köpeği demir çubukla öldüren şahıs tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tasmalı köpeği demir çubukla vurarak öldüren S.D., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri olayın ciddiyetini ortaya koydu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, tasmalı haldeki köpeği demir çubukla vurarak öldüren S.D., tutuklandı.

Olay, 8 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Gökçeören Mahallesi Üçgaziler mevkisinde meydana geldi. S.D., tasmasından bağlı halde bulunan köpeğe demir çubukla vurarak öldürdü. S.D. ardından ölen köpeği tasmasından sürükleyip yeşil alana bıraktı. Geri dönen S.D., köpeği darbettiği noktaya akan kanı suyla temizledi. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, S.D.'yi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.D., bugün öğle saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye önünde toplanan hayvanseverler, jandarma aracındaki S.D.'ye 'katil' sloganlarıyla tepki gösterdi. İşlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı

İBB soruşturmasında yeni gözaltı! Türkiye'ye ayak bastığı gibi alındı
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Yüksek sesle müzik tartışması kanlı bitti: Cenaze çekici üstünde taşındı

Pompalı tüfekle öldürülmüştü! Cenazesi bakın nasıl taşındı
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!

Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu
Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm

Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım

Kendisine yumruk atan isimle yıllar sonra bir araya geldi
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal

Belediyede boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Pavyonda servet saçtı! Konsomatris için 1 milyon liralık konfeti patlattı

Pavyondaki konsomatris için servet saçtı! Herkes aynı yorumu yapıyor