Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı: 9 yaralı TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı. TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy- Çorlu karayolunun Veliköy mevkisinde meydana geldi. Özhan Hayrullah (23) yönetimindeki 59 S 2655 plakalı servis minibüsü, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 5'i Çorlu, 4'ü ise Çerkezköy'deki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya Çorlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı: 9 yaralı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.