Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı: 9 yaralı - Haberler

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Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı: 9 yaralı

Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı: 9 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı.

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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy- Çorlu karayolunun Veliköy mevkisinde meydana geldi. Özhan Hayrullah (23) yönetimindeki 59 S 2655 plakalı servis minibüsü, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 5'i Çorlu, 4'ü ise Çerkezköy'deki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

Çorlu Güncel Haberler

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