Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yüksel B. (50), yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Yüksel B. hastaneye götürülürken, kazaya neden olan köpeğin ambulansın yanında olduğu görüldü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1'inci Yunusemre Caddesi'nde meydana geldi. Yüksel B.'nin, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolünü yitirdiği 16 AYZ 103 plakalı motosiklet devrildi. Kazada Yüksel B. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksel B.'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Bu sırada kazaya neden olan köpeğin, yaralı sürücünün bulunduğu ambulansın yanında olduğu görüldü. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı