KOP Nevşehir'de 12 projeye destek veriyor - Haberler

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 2022 yılında Nevşehir'e 12 proje için 17 milyon liralık destek sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Nevşehir'de sermaye transferi yoluyla desteklenmesi planlanan projelerin protokol imza töreni düzenlendi.

Kapadokya Alan Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Törende konuşan Vali Becel, projelere destek ararken ilk akla gelen yerin KOP olduğunu söyledi.

KOP'un bölgeyi sahiplendiğini belirten Becel, "Çok fazla proje üretiyoruz, proje havuzunda ciddi projelerimiz var. Gelen ödeneklere göre iş yapmaktan ziyade artık işlerimizi belirleyip işe göre ödenek isteme dönemindeyiz. Bizim için olmazsa olmazlarımızı belirledikten sonra kaynak noktasında nerelerden destek alabiliriz, o kapıları çalmaya başlıyoruz. Yeni yönetim anlayışı bu." dedi.

KOP'un Nevşehir'e 2022 yılından bugüne kadar 97 projeye 91 milyon 729 lira destek sağladığını aktaran Vali Becel, "Bugün imzalayacağımız protokolün parasal karşılığı 17 milyon 41 bin lira. 12 projeye destek sağlanacak. Genel anlamda baktığımızda 12 projemizin 3'ü Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı, 3'ü Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı, 4'ü KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi, biri KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi." diye konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Şahin ise başkanlığın kuruluşundan itibaren bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yönelik model projeleri desteklediğini ve yenilikçi uygulamalara öncülük ettiğini söyledi.

Başta sulama, bitkisel üretim, hayvancılık, kültür, turizm ve enerji gibi alanlarda olmak üzere bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak, rekabet gücünü geliştirmek amacıyla proje destekleri verdiklerini kaydeden Şahin, "Nevşehir'e 2016 yılından beri sağlanan mali destek tutarı 2021 yılı sonu itibariyle yaklaşık 74,6 milyon TL. Bu tutarın 2022 yılı fiyatı ile değeri yaklaşık 125 milyon TL. Söz konusu tutar ile 86 projenin gerçekleştirilmesine yönelik ödenek, ilgili uygulayıcı kuruluşlarımıza aktarılmıştır." ifadelerini kullandı.