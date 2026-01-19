Haberler

2409 metre rakımlı Kop Dağı Geçidi kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum-Bayburt kara yolundaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi, trafik kazası ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Sürücüler Aşkale ilçesinde bekliyor, uzun araç kuyrukları oluştu.

ERZURUM- Bayburt kara yolundaki 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidi trafik kazası ve yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapandı. Erzurum'dan Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon yönüne gidecek olan araçlar Aşkale ilçesinde bekletiliyor.

Doğu'da etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve kayan bir TIR sebebiyle Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapatıldı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon tarafına gidecek olan sürücüleri Erzurum'un Aşkale ilçesinde bekletiyor. Kop Dağı'nın kapanması sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Iğdır'dan Trabzon'a gitmek üzere yola çıktığını söyleyen bir TIR sürücüsü, "Aşkale'de yolda kaldık. Polis memurları bizi bırakmıyor. Bekliyoruz" derken başka bir sürücü hem kar yağışı, hem de trafik kazası sebebiyle yolun kapalı olduğunu belirtti.

Öte yandan, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: AŞKALE(ERZURUM),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

90+5'te kahreden gol! Galibiyeti saniyelerle kaçırdılar
Atletico Madrid talip oldu! Fenerbahçe'de yedinci ayrılık yolda

Atletico Madrid talip oldu! Yedinci ayrılık yolda