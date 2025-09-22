Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde Ücretsiz Kurslar Başladı

Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nin (KONSEM) düzenlediği sanat, hobi ve meslek alanlarındaki kurslara kayıtlar başladı.

Konyaaltı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, KONSEM'de hobi, meslek edinme, sanat, yabancı dil, atölye ve müzik gibi alanlarda eğitimler düzenleniyor.

Seramik, halk oyunları, dikiş nakış ve hasır örmeye kadar birçok branşta ücretsiz verilen kurslar, her yaştan katılımcıya hitap ediyor.

Konyaaltı Belediye başkanı Cem Kotan, kişisel gelişime katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal anlamda da zenginleşmesini istiyoruz." dedi.