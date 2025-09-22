Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nde Ücretsiz Kurslar Başladı
Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM), sanat, hobi ve meslek alanlarında kurslara kayıt almaya başladı. Ücretsiz kurslar birçok branşı kapsarken, Belediye Başkanı Cem Kotan, bu eğitimlerin vatandaşların kültürel ve sanatsal gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti.
Konyaaltı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, KONSEM'de hobi, meslek edinme, sanat, yabancı dil, atölye ve müzik gibi alanlarda eğitimler düzenleniyor.
Seramik, halk oyunları, dikiş nakış ve hasır örmeye kadar birçok branşta ücretsiz verilen kurslar, her yaştan katılımcıya hitap ediyor.
Konyaaltı Belediye başkanı Cem Kotan, kişisel gelişime katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal anlamda da zenginleşmesini istiyoruz." dedi.
Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel