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Antalya'da 1 kilo 375 gram kokain ele geçirildi

Antalya'da 1 kilo 375 gram kokain ele geçirildi
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 375 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kilo 375 gram kokain ele geçirildi, bu suça ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Konyaaltı ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 1 kilogram 375 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız
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