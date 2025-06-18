Konyaaltı Belediyesi'nden Dünya Müzik ve Yoga Günü Etkinlikleri

Konyaaltı Belediyesi, Dünya Müzik Günü ve Dünya Yoga Günü dolayısıyla bazı etkinlikler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk program 21 Haziran saat 17.30'da HayatPark'ta doğayla iç içe başlayacak.

Keman dinletisi eşliğinde gerçekleşecek yoga seansının yanı sıra etkinlikte, meditasyon, kahkaha yogası ve dans gibi programlar yer alacak.

Her yaştan vatandaşın katılabileceği etkinlik, gitar dinletisi ile sona erecek.

İsteyenler etkinliklere yoga matlarıyla katılabilecek.