Konya'ya Şehit Ateşi Düştü

1) KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın acı haberi, Konya'daki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşinde Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya, şehit düştü. Şehit Kaya'nın acı haberi Konya'nın Selçuklu ilçesi Hocacihan Hanaybaşı Mahallesi Konakpınar Mahallesi'nde oturan annesi Şerife ve babası Mehmet Kaya'ya askeri yetkililer tarafından verildi. 3 kardeş olan Kaya'nın yaklaşık 3,5 yıl önce Kadriye Kaya ile evlendiği ve 2 yaşında Mehmet Ali adını verdiği oğlunun olduğu öğrenildi.

Acı haberin ardından yakınları eve akın etti. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Kaya'nın cenazesinin ikindi namazı sonrası Konya Şehitliğine defnedilmesi bekleniyor.