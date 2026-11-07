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Konya Valisi İbrahim Akın Seydişehir'i ziyaret etti

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Konya Valisi İbrahim Akın Seydişehir'i ziyaret etti
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Konya Valisi İbrahim Akın Seydişehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Konya Valisi İbrahim Akın Seydişehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Akın, Seydişehir'deki programları kapsamında kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti.

İlçede yürütülen faaliyetler, devam eden kamu yatırımları ve projeler hakkında bilgi alan Akın, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Temsilciliğine ziyarette bulundu.

Kaynak: AA
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