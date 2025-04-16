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Konya Valisi İbrahim Akın Halkapınar'ı Ziyaret Etti

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Konya Valisi İbrahim Akın, Halkapınar ilçesini ziyaret ederek kaymakam, muhtarlar ve esnafla bir araya geldi. Belediye Başkanı Mehmet Vardar'dan bilgi aldı ve tarihi İvriz Kaya Anıtı ile su kaynağını inceledi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Halkapınar'ı ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Esra Kodaz Köse'yi ziyaret eden Akın, kurum amirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Ardından muhtarlarla görüşen Akın, esnaf ziyareti gerçekleştirdi, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar'ı makamında ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akın, son olarak İvriz Mahallesindeki İvriz Kaya Anıtı ve İvriz su kaynağında incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA / Yavuz Görür - Güncel
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