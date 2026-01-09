Haberler

Konya Valisi Akın, kuvvetli rüzgar ve fırtınada zarar gören yerleri inceledi

Güncelleme:
Konya Valisi İbrahim Akın, etkili rüzgar ve fırtına sonrasında zarar gören yerlerde incelemelerde bulunarak hasar tespit sürecini değerlendirip, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için kurumlar arası koordinasyon içinde çalışmaların süreceğini belirtti.

Konya Valisi İbrahim Akın, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına sonrası zarar gören yerlerde incelemelerde bulundu.

Akın, Kadınhanı Kaymakamlığında kurulan kriz masasında yetkililerle toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, hasar tespit süreci, sahadaki mevcut durum, alınan tedbirler ve kurumlararası koordinasyon çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İlçelerde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin hazırlanan sunum, ilgili kurumlarla paylaşılmak üzere ele alındı.

Toplantı sonrası Kadınhanı'nda zarar gören konutlarda ve bölgede incelemelerde bulunan Akın, vatandaşların mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesi amacıyla tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konya'da dün etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrilmiş, elektrik hatları kopmuş, araçlar hasar görmüştü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

