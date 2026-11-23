Konya Valisi İbrahim Akın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akın, mesajında öğretmenliğin, bilgi, emek, sabır ve fedakarlıkla geleceği şekillendiren, insanlık tarihinin en saygın ve en kutsal mesleklerinden biri olduğunu belirtti.

Ülkenin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerin, yalnızca bilgi aktarmakla kalmayıp milli ve manevi değerleri benimseyen, düşünen, üreten ve ülkesine faydalı nesillerin yetişmesine öncülük ettiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bir milletin geleceği, yetiştirdiği nesillerin niteliğiyle şekillenir. Bu anlayışla öğretmenlerimiz, bilgi ve birikimleri, sevgi ve şefkatleri, azim ve fedakarlıklarıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatına yön vermekte, ülkemizin yarınlarının inşasında son derece önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bugüne öğretmenlerimizin emeği, alın teri ve üstün gayretleriyle gelişmiş, büyümüş ve bugünlere ulaşmıştır. Konya'mızda da eğitim kalitesinin yükseltilmesi, evlatlarımızın en iyi imkanlarla geleceğe hazırlanması ve ülkemizin eğitim alanındaki hedeflerine ulaşması için fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimizin gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Eğitim camiamızın her bir mensubunun ortaya koyduğu emek, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biridir."

Akın, mesajını şöyle tamamladı:

"Kıymetli öğretmenlerimiz, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği uygarlık hedefi doğrultusunda, milli ve manevi değerlerimize bağlı, donanımlı ve özgüvenli nesiller yetiştirmek için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şehit öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Görevini büyük bir özveriyle sürdüren ve emekli olmuş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk temenni ediyorum."

Kaynak: AA