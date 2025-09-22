Konya Valiliği'nden Deprem Açıklaması

KONYA VALİLİĞİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZ İHBAR ULAŞMAMIŞTIR

Konya Valiliği'nden, Kulu ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kulu ilçemizde bugün saat 09.03'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili olarak 112 Acil Çağrı Merkezine şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerimiz tarafından saha taramaları titizlikle sürdürülmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Haber- kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA