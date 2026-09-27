Haberler

Konya Selçuklu'da komşu kavgasında 15 yaşındaki E.Z. tabancayla yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Selçuklu'da komşu kavgasında 15 yaşındaki E.Z. tabancayla yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Selçuklu'da komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 15 yaşındaki E.Z. bacağından tabancayla yaralandı. Kavga sırasında bir kişi daha tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanırken, tabancayı ateşlediği belirtilen M.Y. suç aletiyle gözaltına alındı.

KONYA'da komşular arasında çıkan kavgada E.Z. (15) bacağından tabancayla yaralandı. Şüpheli M.Y. (20) gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Adanur Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından evinden aldığı tabancayı ateşleyen M.Y., üst komşusu E.Z.'yi bacağından yaraladı. Kavgaya ayırmaya çalışan bir kişi de aldığı tekme ve yumduk darbeleriyle yaralandı.

Gürültü seslerini duyan diğer komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tabancayla yaralanan E.Z.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı. Darbedilen kişi ise ambulansta ayakta tedavi oldu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren M.Y.'yi de suç aletiyle birlikte gözaltına alarak karakola götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Herbalist Tarkan Güveloğlu'ndan ezber bozan açıklama! Şifa ararken sağlığınızdan olmayın

Uzman isimden ezber bozan açıklama! Şifa ararken sağlığınızdan olmayın
Genç kadına kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada

"Vicdanını kapının önünde mi bıraktın?" dedirten anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan’dan 'COP31' mesajı: Bir fikirle başladı, sınırları aşan dev bir harekete dönüştü

Bir fikirle başladı, sınırları aşan dev bir harekete dönüştü
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

Bu halini unutun! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni görüntüsü
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti

Suç örgütü liderinin ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü

İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü
Yüksel Yıldırım'dan ilginç paylaşım

Yaptığı paylaşımı görenler ne demek istediğine anlam veremedi
Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz

Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz
Serenay Sarıkaya çocukluğuna döndü! Disneyland’da renkli anlar

Serenay çocukluğuna döndü! Disneyland’da doyasıya eğlendi