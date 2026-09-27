Konya Selçuklu'da komşu kavgasında 15 yaşındaki E.Z. tabancayla yaralandı

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KONYA'da komşular arasında çıkan kavgada E.Z. (15) bacağından tabancayla yaralandı. Şüpheli M.Y. (20) gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Adanur Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından evinden aldığı tabancayı ateşleyen M.Y., üst komşusu E.Z.'yi bacağından yaraladı. Kavgaya ayırmaya çalışan bir kişi de aldığı tekme ve yumduk darbeleriyle yaralandı.

Gürültü seslerini duyan diğer komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tabancayla yaralanan E.Z.'yi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı. Darbedilen kişi ise ambulansta ayakta tedavi oldu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren M.Y.'yi de suç aletiyle birlikte gözaltına alarak karakola götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı