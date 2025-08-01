Konya'nın Yunak İlçesinde Sağanak, Köprü Çöktü ve Evleri Su Bastı

Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir köprü çöktü, bazı evleri su bastı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, kısa süre içerisinde şiddetini artırdı.

İlçe merkezindeki bir köprü sel nedeniyle çökerken, bazı evlerde de su baskınları oluştu. Akşehir Caddesi'nde ise kara yolu sel nedeniyle zarar gördü.

Yağışa hazırlıksız yakalanarak, araçlarında mahsur bazı vatandaşlar, kepçe ve greyderler yardımıyla kurtarıldı.

İlçe Kaymakamı Deniz Atasoy ile Belediye Başkanı Subhan Günaltay ise belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye ekipleriyle Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Karayolları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, taşkınların önlenmesi ve suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenilen sağanağın ardından, hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtildi.