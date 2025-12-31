Konya'nın Taşkent ilçesinde eğitime kar engeli
Konya'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Taşkent ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda 31 Aralık'ta eğitime bir gün ara verildi.
Konya'da kar yağışı nedeniyle Taşkent ilçesinde eğitim öğretime bugün ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi.
Olumsuz hava şartları yüzünden Taşkent ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü bir gün ara verildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Ramazan Bilgili - Güncel