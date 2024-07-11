Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan ev yangında ölen anne ve oğlu defnedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan ev yangında ölen anne ve oğlu defnedildi.

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde yaşadıkları müstakil evde çıkan yangında yaşamını yitiren Enes Yıldırım (42) ve annesi Ayşe Yıldırım (80) naaşları, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze törenine anne ve oğlunun yakınları ile mahalleden çok sayıda komşuları katıldı.